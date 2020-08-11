Son dakika haberleri | Apartman boşluğuna düşen yavru kırlangıçlar kurtarıldı
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Son dakika haberleri | Apartman boşluğuna düşen yavru kırlangıçlar kurtarıldı

Son dakika haberleri: BOLU'da, bir apartmanın asansör boşluğuna yavru kırlangıçları itfaiye kurtardı.

Son dakika haberleri | Apartman boşluğuna düşen yavru kırlangıçlar kurtarıldı
11.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:50

BOLU'da, bir apartmanın asansör boşluğuna yavru kırlangıçları itfaiye kurtardı.

Bolu Alpağut Mahallesi'nde, ?dün akşam saatlerinde bir apartmanın asansör boşluğundan gelen kuş seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri apartman boşluğuna düşen 50'ye yakın yavru kırlangıcı 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kırlangıçlar, karton kutuya konularak milli parklar ekiplerine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

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