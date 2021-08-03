Son dakika haberleri | AOÇ arazisinde yangın çıkaran şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
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Son dakika haberleri | AOÇ arazisinde yangın çıkaran şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Son dakika haberleri | AOÇ arazisinde yangın çıkaran şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yangın çıkaran şüpheli Mehmet Toprak hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan iddianame düzenlendi.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yangın çıkaran şüpheli Mehmet Toprak hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan iddianame düzenlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan AOÇ arazisinde 25 Temmuz tarihinde çıkan yangının faili olarak yakalanan Toprak hakkında, 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle savcılık tarafından iddianame düzenlendi.

Olay sonrası yakalanan Toprak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri kliniğine sevk edildi. Savcılık ifadesinde sorulan sorulara verdiği cevaplar üzerine akli dengesinin tespiti için hastane tarafından gözetim altında tutulması gerektiğinde rapor verildi. Hastaneden gelen rapor sonrası Toprak hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi'ne sevk edildi. Herhangi bir terör örgütüyle irtibatının olmadığı belirlenen Toprak hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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