Son dakika haberleri... Antrenör Sarp Yiğit'ten Thiam yorumu Son dakika spor haberi: değerlendirdi.Sarı-lacivertli takımın önemli bir transfer yaptığını söyleyen Yiğit, "Mame Thiam hücum bölgesinde nereye koysanız yararlanabileceğiniz bir oyuncu ve hem karakterli hem de ekstra antrenman yapmayı çok seviyor" ifadelerini kullandı.

değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımın önemli bir transfer yaptığını söyleyen Yiğit, "Mame Thiam hücum bölgesinde nereye koysanız yararlanabileceğiniz bir oyuncu ve hem karakterli hem de ekstra antrenman yapmayı çok seviyor" ifadelerini kullandı."EKSTRA ANTRENMAN YAPMAYI ÇOK SEVİYOR"

Senegalli oyuncu ile uzun süre çalışan antrenör Sarp Yiğit'in golcü futbolcu ile ilgili analizi şöyle: "İnter gibi önemli bir takımın altyapısından yetişti ve temel futbol bilgisi yüksek. Oyunu iki yönlü oynama kapasitesine sahip. Atletik değerleri ve topa yatkınlığı, tekniği de iyi olan bir oyuncu. Ofans bölgesinde nereye koysanız yararlanabileceğiniz bir oyuncu. Karakter olarak da arkadaşlık bağları yüksek, takım içinde kendini sevdiren disiplinli ve ekstra antrenman yapmayı seven bir karakter."

- İstanbul

Kaynak: DHA