Antalyaspor Haji Wright'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor Haji Wright'i transfer etti

Anadolu Ajansı /  fraport Tav antalyaspor - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright'i renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş Geldin Haji Wright" başlıklı paylaşımda, "Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki santrfor geçen sezon Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'da forma giymişti.

Antalyaspor Haji Wright'i transfer etti
Antalyaspor Haji Wright'i transfer etti
Antalyaspor Haji Wright'i transfer etti
Antalyaspor Haji Wright'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı /  fraport Tav antalyaspor

Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu
Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu
Kıbrıs'ta şöhretler maçında dünyaya mesaj: 'Sporda ambargoya hayır'
Kıbrıs'ta şöhretler maçında dünyaya mesaj: "Sporda ambargoya hayır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor Haji Wright'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 21:38:29. #1.14#

title