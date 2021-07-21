Antalyaspor Haji Wright'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright'i renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright'i renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş Geldin Haji Wright" başlıklı paylaşımda, "Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
23 yaşındaki santrfor geçen sezon Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'da forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / fraport Tav antalyaspor