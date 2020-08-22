Son dakika haberleri | ANTALYA Ziyarete gittiği işyerinde 4 metrelik çukura düşen genci itfaiye kurtardı Son dakika gündem haberi... Ziyarete gittiği işyerinde 4 metrelik çukura düşen genci itfaiye kurtardıANTALYA'da bir kafeteryanın alt katında bulanan 4 metrelik kuyuya düşen Burak Tekşut (14), itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ziyarete gittiği işyerinde 4 metrelik çukura düşen genci itfaiye kurtardı

ANTALYA'da bir kafeteryanın alt katında bulanan 4 metrelik kuyuya düşen Burak Tekşut (14), itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan mahallesi Hıdırlık sokakta bulunan bir kafeteryanın alt katında meydana geldi. Babası Erdal Tekşut ile bir yakınının kafeteryasına ziyarete gelen Burak Tekşut, alt katta havalandırma için açık bulunan 4 metrelik çukura düştü. Tekşut'un yardımına babası ve işyerinde bulunan akrabaları koştu. Bir taraftan Burak Tekşut'u kurtarmaya çalışan yakınları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çukurdan kurtarılan Burak Tekşut'un sağ ayak bileğinde kırık olabileceği belirtildi. Ekipler tarafından ambulansa alınan Tekşut, özel bir hastanede tedaviye alındı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan baba Erdal Tekşut, "Ziyarete gelmiştik. Burak işyerini geziyordu. Açık bulunan çukuru görmeyince düşmüş. Şansımız varmış ki ekipler kurtardı" dedi.

Kaynak: DHA