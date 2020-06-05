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Son dakika haberleri... Antalya'ya yabancı yatırımcı ilgisi salgın döneminde de arttı

Son dakika haberi... Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yabancı yatırımcıların kente ilgisinin salgın döneminde de devam ettiğini bildirdi.

Son dakika haberleri... Antalya'ya yabancı yatırımcı ilgisi salgın döneminde de arttı
05.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:41

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yabancı yatırımcıların kente ilgisinin salgın döneminde de devam ettiğini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülkede görülmeye başladığı 11 Mart'tan 31 Mayıs'a kadar, ATSO'ya neredeyse her gün yeni bir yabancı ortaklı firmanın kaydını gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Antalya, sadece yabancı turistlerin değil yabancı yatırımcıların da çekim noktası oldu. Pandemi süreci yabancı yatırımcıyı durduramadığını görüyoruz. Salgın sürecinde 55 yeni yabancı ortaklı firma odamıza kayıt oldu." ifadesini kullanan Çetin, yatırımcılar için kentin cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Antalya'nın, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğuna değinen Çetin, yeni kayıtlarla birlikte odalarının üyesi yabancı ortaklı işletme sayısının 4 bin 2'ye ulaştığını bildirdi.

"En çok ilgiyi İran, Rusya ve Alman ortaklı firmalar gösterdi"

Çetin, Antalya'nın tarımın ve turizmin başkenti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yat üretiminde dünya markası olmuş bir serbest bölgemiz var. İnşaat sektörü, çevreci duyarlılığa sahip sanayi sektörü müthiş cazibe barındırıyor. Dolayısıyla bu kentin yatırımcıların ilgi odağı olmasını doğal karşılıyoruz. Bu dönemde Antalya'ya en çok ilgiyi İran, Rusya ve Alman ortaklı firmalar gösterdi. Verilerimize göre, pandemi sürecinde İran ve Rusya'dan 9'ar yeni şirket kuruluş kaydı yaptırırken, Almanya'dan 7 firma Antalya'da faaliyete başladı. Bu ülkeleri 4 firma ile Ukrayna, 3'er firma ile Kazakistan ve Hollanda, 2'şer firmayla da Ürdün ve Fransa takip etti. Ayrıca, Kolombiya, Nijerya, Katar, Filistin, ABD, Azerbaycan, Suriye, Pakistan, İsveç, Çin, Irak, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Türkmenistan ve İtalya'dan da yeni yatırımcılar kentimizde ticari faaliyetlerini yürütmeye başladı."

Antalya'nın bu yılın 5 aylık dönemine ilişkin yabancı yatırımcı verilerini de paylaşan Çetin, "Antalya, yılbaşından mayıs sonuna kadar uzanan dönemde 43 farklı ülkeden 183 yeni yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapmaya başladı. Üyelerimizin dağılımına baktığımızda Gambiya'dan Peru'ya Nijerya'dan ABD'ye dünyanın dört bir yanından yatırımcıların Antalya'yı tercih ettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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