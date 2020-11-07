Son dakika haberleri! Antalya Valisi Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, şehit aileleriyle buluştu
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Son dakika haberleri! Antalya Valisi Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, şehit aileleriyle buluştu

07.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:08
Son dakika haberleri! Antalya Valisi Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, şehit aileleriyle buluştu

Edinilen son dakika haberine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Akseki ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Akseki ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit Jandarma Er Hüseyin Özçelik ve Piyade Er Kerim Güleryüz'ün Akseki ilçesinde yaşayan aileleriyle bir araya gelen Yazıcı, devletin sıcak elini hissettirmek ve insanın gönlüne girmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Yazıcı, "Sizlere çok şey borçluyuz. Siz şehitlerimizin emanetisiniz." dedi.

Yazıcı, ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan aileleri ziyaret etti.

Yazıcı'ya Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve eşi Kübra Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın eşi Aysel Özkan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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