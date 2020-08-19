Son dakika haberleri! ANTALYA Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
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Son dakika haberleri! ANTALYA Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

Bir son dakika haberine göre Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısıAntalya'nın Kemer, Alanya ve Manavgat ilçelerine tatile gelen turistler, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemlerin çok daha iyi olduğunu belirterek, 'Türkiye'ye gelin' çağrısı yaptı.

Son dakika haberleri! ANTALYA Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
19.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:22

Türkiye'yi güvenli bulan turistlerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

Antalya'nın Kemer, Alanya ve Manavgat ilçelerine tatile gelen turistler, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemlerin çok daha iyi olduğunu belirterek, 'Türkiye'ye gelin' çağrısı yaptı. Normalleşme süreciyle birlikte özellikle son dönemde turizmde önemli ölçüde hareketlilik yaşayan Antalya, başta Rus, Alman ve İngiliz olmak üzere turistlerin de akınına uğramaya başladı. Havalimanından konakladıkları otele kadar bir dizi koronavirüs önlemi eşliğinde tatillerini geçiren turistler, pandemi sürecinde aldığı önlemler dolayısıyla Türkiye'yi çok güvenli bulduklarını söyledi.

'TATİL GERÇEKTEN İYİ'

Rusya'nın Krasnayarsk şehrinden tatil için Kemer'e gelen Daria Yablokova (30), İlk geldiğimizde havalimanında kontroller vardı ve sosyal mesafe kuralları uygulanıyordu. Bunun dışında formlardaki anketleri doldurdum. Bunun ardından bizi otelimize getirdiler. Otelde de yine önlemler vardı. Restoranda hiçkimse yemeklere dokunamıyor ve çalışanlar tarafından istenilen yemekler veriliyor ve bunu gerçekten çok beğendim. Otel içerisinde yine sosyal mesafe kuralları uygulanıyor ve personellerin hepsi maske kullanıyor. Onlar etrafı çok iyi dezenfekte ediyorlar. Tatil gerçekten iyi dedi.

'HER ŞEY SÜPER GÜVENLİYDİ'

Londra'dan annesi ve kız kardeşiyle tatile gelen Jacqueline Senior (22), daha önce 25 defa Kemer'e tatile geldiğini ve burayı çok sevdiğini söyledi. Senior, Havalimanında her şey süper güvenliydi. Biz Londra'dan ilk uçuşla geldik temmuz ayında. Burada her şey güvenli. Herkes sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Otelde de durum aynı ve örneğin şezlonglar birbirinden mesafeli duruyor. Tüm garsonlar korumak ve korunmak için maskelerini takıyor ve gerçekten çok daha iyi bu diye konuştu.

'HERKES TATİLE GELMELİ'

Londra'dan ailesiyle tatilde olan ve Kemer'e daha önce 20 kez gelen Michelle Senior (17), İlk Londra uçuşu ile geldik 10 Temmuz'da. Çok kere buraya tatil için geldik. Zaten burası güvenli bir tatil noktası olmasaydı Londra'dan gelmezdik. Burada herkes maskeli. Sahilde de durum aynı. Bunu beğendim. Bunun gibi restoranda da durum aynı, hiç kimse yemeği kendi alamıyor. Bu da güvenli bir durum. Tatilimizde kesinlikle değişen bir şey yok, eğlenceli ve konforlu. Herkes tatile gelmeli, yüzde 100. Biz buraya geldik ve her şey güzel gidiyor dedi.

'ALMANYA'DA GÖRDÜĞÜMÜZDEN DAHA FAZLA ÖNLEM ALINMIŞ'

Türkiye'yi çok seven, 20'inci kez Antalya'nın Alanya ilçesine, 11'inci kez de aynı otele tatile gelen Alman Kurt Georg Matthias (61) ve Marina Manigk (58) çifti, Türkiye'yi ve Alanya'yı çok sevdiklerini, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili burada Almanya'dan dahi iyi tedbirler alındığını söyledi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgına karşı Türkiye'de oldukça iyi önlemler alındığını aktaran Kurt Georg Matthias Manigk, Gördüğümüz kadarıyla otelin içinde alınan önlemler bizim Almanya'da gördüklerimizden çok daha fazla ifadelerini kullandı.

'BURADA KENDİMİZİ ÇOK İYİ HİSSETTİĞİMİZ İÇİN GELDİK'

Gözlemlediği kadarıyla Türkiye'nin daha güvenli olduğunu vurgulayan Kurt Georg Matthias Manigk, koronavirüs sürecinde Alanya'ya özellikle gelmek istediklerini belirterek, Biz burada kendimizi çok iyi hissettiğimizi için buraya gelmek özellikle önemliydi. Türkiye'ye ve Alanya'ya tatile gelmek isteyenler rahatlıkla gelebilir. Biz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burası çok güvenli ve hiçbir şey olmuyor diye konuştu.

'TÜRKİYE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ ÇOK SERT UYGULUYOR'

Manavgat ilçesinde güvenli turizm sertifikalı otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler de plajlarda deniz keyfi yapıyor. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu Side'de açık olan otellerde konaklayan tatilciler, plajlarda güneşleniyor ve denize giriyor. Almanya'dan Manavgat'a oğulları Diego'yla (7) birlikte tatile gelen Anja (40) ve Sascha (40) Schcefer çifti Türkiye'de koronavirüs önlemlerinin çok sert uygulandığını söyledi. Almanya'da kurallara riayet edilmediğini anlatan Anja Schcefer, Almanya'daki önlemler bu kadar değildi, burada kurallar çok sıkı. Gelirken kaygımız vardı, ancak bunu umursamadık tatile geldik. Her şey çok süper dedi. Almanya'da Covid-19'la ilgili kuralların olduğunu söyleyen Anja Schcefer, Gençler bu kuralları umursamıyor, hiç dikkat etmiyor. Geleceklerini düşünmüyorlar. Hastalığın etkileriyle ilgilenmiyorlar diye konuştu

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Kaynak: DHA

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