Son dakika haberleri... ANTALYA SERİK'TE EV YANGINI
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Son dakika haberleri... ANTALYA SERİK'TE EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 katlı evin orta katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 katlı evin orta katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Ev sahibinin yangını kasıtlı çıkardığını iddia ettiği kiracı, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Serik Yaşar Uçar Caddesi'nde 3 katlı evin orta katında kiracı Abdil Taş'ın oturduğu dairede kimsenin bulunmadığı dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı mutfak bölümündeki alevlere müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemeler göre evin mutfak bölümünde yerde bulunan halı üzerine yorgan ve benzeri malzemelerin konularak ateşe verildiği tespit edildi.

Yangını haber alıp gelen ev sahibi Mevlüt Serin, "Bizi de diğer kiracılar aradı. Evde yangın olduğunu söyledi. Yeni kiraya vermiştik. Evde 2 kişinin oturduğunu biliyoruz. Evin mutfak bölümünde halının üzerine yorgan ve battaniye gibi şeylerin yığıldığını gördük. Kiracı bunu ateşe verip gitmiş. İtfaiyenin erken müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda bir kasıt olabilir" dedi.

Olayla ilgili polis kiracı Abdil Taş'ı ifadesi için polis merkezine götürdü.

Son dakika haberleri... ANTALYA SERİK'TE EV YANGINI
Son dakika haberleri... ANTALYA SERİK'TE EV YANGINI
Son dakika haberleri... ANTALYA SERİK'TE EV YANGINI
Son dakika haberleri... ANTALYA SERİK'TE EV YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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