Son dakika haberleri: Antalya sanayisi Kovid-19'a rağmen ticaret hacminde hedef yükseltti

Son dakika haberi: Yaklaşık 15 milyar liralık ticaret hacmine sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde önlemler eşliğinde üretmeye devam etti.

Yaklaşık 15 milyar liralık ticaret hacmine sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde önlemler eşliğinde üretmeye devam etti.

Turizmin dışında tarım ve sanayi sektörlerinin de aktif faaliyetlerini yürüttüğü Antalya, 340'ın üzerinde sanayicinin bulunduğu OSB ile de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Geçen yıl toplam 486 milyon kilovatsaat elektrik tüketen bölge sanayicileri, bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artışa imza atarak rekor kırdı.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede plastik, ahşap, kimya, tarım, tekstil, gıda ve makine ağırlıklı sektörlerin ön planda olduğunu söyledi.

Yaklaşık 16 bin kişinin istihdam edildiği bölgenin 600 milyon dolarlık ihracat kapasitesine sahip olduğunu aktaran Bahar, Antalya OSB'nin ülke genelinde ilk 10 içinde yer aldığını bildirdi.

Sanayiciler için geçen yılın çok "maceralı" geçtiğini belirten Bahar, "Marta kadar her şey çok iyiydi, üretimde yaklaşık yüzde 15-20 gibi artışlardan bahsedebiliyorduk fakat nisan gibi salgını tüm gücüyle hissettiğimiz dönemde yüzde 25 oranlarında düşüşle karşı karşıya kaldık." dedi.

Hızlı bir toparlanma süreci yaşadıklarını vurgulayan Bahar, özverili, koordineli çalışma ve önlemler eşliğinde üretime geçildiğini ifade etti.

Haziranda elektrik tüketiminin artışa geçtiğine dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:

"Eylül, ekimde de OSB'de en fazla elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu da bize şunu söylüyor, üretimimiz, ihracatımız artmış ve sektörlerimiz dinamik bir biçimde salgına cevap vermiş. Antalya, mucizevi bir şehir, turizm sekteye uğrarken, tarımıyla, sanayisiyle ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Bunu da 2020'de göstermiş olduk. Salgına en hızlı reaksiyonu verdik."

Sanayici 2021'den umutlu

Bahar, hızlı ve hummalı çalışmaların Antalya'nın 2021 rotasını çizeceğini belirtti.

Sanayici kesimin 2021 için umutlu ve dinamik olduğunu vurgulayan Bahar, "Tüm sektörlerin açılması sanayicimizi pozitif yönde etkileyecektir. Salgın sürecinde de ihracata devam edebileceğimizi gördük, salgının etkisinin bitmesiyle Antalya OSB, birkaç basamak daha sıçrama yapacaktır." diye konuştu.

Geçen yıl en fazla turizm sektörünün etkilendiğine işaret eden Bahar, 2021'in sektör için de toparlanma yılı olacağını kaydetti.

Özellikle aşılama çalışmalarının sektörü umutlandırdığını aktaran Bahar, "Antalya, evrensel bir şehir, Türkiye'nin dışa açılan kapısı, bu açıdan turizm destinasyonlarının bir an önce aşıya kavuşması yönünde beklentimiz var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun