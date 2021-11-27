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Son dakika haberleri | Antalya PTT Posta Hizmetleri eski Müdürü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Antalya PTT Posta Hizmetleri eski Müdürü hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Antalya'da 10 yıl süreyle PTT Posta Hizmetleri Müdürlüğü görevi yapan ve 1,5 ay önce Gaziantep PTT Başmüdür Yardımcısı olarak atanan Atilla Kudun (56), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Antalya'da 10 yıl süreyle Ptt Posta Hizmetleri Müdürlüğü görevi yapan ve 1,5 ay önce Gaziantep PTT Başmüdür Yardımcısı olarak atanan Atilla Kudun (56), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da 2011-2021 tarihleri arasında 10 yıl süreyle PTT Posta Hizmetleri Müdürlüğü yapan Atilla Kudun, 1,5 ay önce PTT Başmüdür Yardımcısı olarak tayin edildiği Gaziantep'te geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kudun, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Atilla Kudun, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesinin yanısıra PTT Genel Müdür yardımcısı Ragıp İmamoğlu, Daire Başkanları İsmail Çizikçi, Rahmi Coşkun, Sefa Kukul, Antalya PTT Başmüdürü Ali Yazıcıoğlu ve sevenleri katıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Antalya PTT Posta Hizmetleri eski Müdürü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Antalya PTT Posta Hizmetleri eski Müdürü hayatını kaybetti

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