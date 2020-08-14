Son dakika haberleri... Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonları Bir son dakika haberine göre Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonlarıAntalya Cumhuriyet Baysavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonları

Antalya Cumhuriyet Baysavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

İlk operasyon Lara bölgesinde bir eve düzenlendi. Turizm kenti Antalya'da satışa sunulmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu getiren ve bu maddeleri özellikle Lara bölgesinde piyasaya sürme hazırlığında olan S.D.'nın Güzeloba mahallesindeki evine operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada toplam 643 gram kokain maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İkinci operasyon ise Yeşildere Mahallesi'ne yapıldı. Mahalle içerisinde bir ikamette uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, söz konusu evde 110 paket satışa hazır 32 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 110 TL para ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine yapılan operasyonda bu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis uyuşturucu ile mücadelede etkin operasyonların süreceğini açıkladı.

Kaynak: DHA