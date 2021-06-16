Son dakika haberleri: ANTALYA PARTİ BİNASININ ÇAY OCAĞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
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Son dakika haberleri: ANTALYA PARTİ BİNASININ ÇAY OCAĞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'da, Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığı'nın çay ocağında kalp krizi geçiren parti üyesi Ercan Başak (52), hayatını kaybetti.

ANTALYA'da, Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığı'nın çay ocağında kalp krizi geçiren parti üyesi Ercan Başak (52), hayatını kaybetti. Başak'ın bir süre önce anjiyo olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki DP İl Başkanlığı'na gelen parti üyesi Ercan Başak, çay ocağına girdi. Bir süre sonra çay ocağına kahve almaya giren partililer, Başak'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği Başak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başak'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Zaman zaman çay ocağına da yardım eden Ercan Başak'ın bir süre önce anjiyo olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: ANTALYA PARTİ BİNASININ ÇAY OCAĞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANTALYA PARTİ BİNASININ ÇAY OCAĞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANTALYA PARTİ BİNASININ ÇAY OCAĞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Son dakika haberleri: ANTALYA PARTİ BİNASININ ÇAY OCAĞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: ANTALYA PARTİ BİNASININ ÇAY OCAĞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ - Haberler
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