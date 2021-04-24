Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde takla atan otomobildeki Yıldız Dinç (39) yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde takla atan otomobildeki Yıldız Dinç (39) yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Eminceler Mahallesi Kaymakam virajı mevkisinde meydana geldi. Şahin Dinç yönetimindeki 07 AOT 061 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada Yıldız Dinç yaşamını yitirdi, sürücü Şahin Dinç ile Caner Dinç, Kıvanç Saldak ve Aslı Saldak ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aslı Saldak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Yıldız Dinç'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. 


Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Meral Kaplan Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 09:39:57. #1.15#

title