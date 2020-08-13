Son dakika haberleri... Antalya OSB'de yangın
Son dakika gelişmesine göre Antalya OSB'de yangın -Kimyevi madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyevi madde fabrikasında yangın çıktı.
13.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:01
Antalya OSB'de yangın
-Kimyevi madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
ANTALYA - Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyevi madde fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan sanayi bölgesindeki bir kimyevi madde fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenler hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA