Son dakika haberleri | Antalya OSB'de fabrika yangını (2)- Yeniden
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Son dakika haberleri | Antalya OSB'de fabrika yangını (2)- Yeniden

Bir son dakika haberine göre ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

Son dakika haberleri | Antalya OSB'de fabrika yangını (2)- Yeniden
19.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:41
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerindeki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Antalya'nın merkez ilçesi Döşemealtı'nda bulunan Antalya OSB içerisinde, soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada saat 08.15 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangının mesai öncesi çıkması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda itfaiye ekibi karadan alevleri kontrol altına almak için müdahale ederken, söndürme çalışmaları için hava desteği de istendi. Ekipler yangının söndürülebilmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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- Antalya

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Kaynak: DHA

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