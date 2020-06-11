Son dakika haberleri... Antalya'nın destinasyonu tek dijital platformda toplandı Son dakika güncel haberi... Her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Antalya'da, ziyaretçilerin tek adresten tüm imkanlara ulaşabilmesi için dijital platform kuruldu.

Her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Antalya'da, ziyaretçilerin tek adresten tüm imkanlara ulaşabilmesi için dijital platform kuruldu.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Valilik ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kentin dijital dünyada yer alması ve turizme katkı sunulması amacıyla "antalya.com.tr" portalı kuruldu.

Dünyanın dört bir tarafından turistlerin ziyaret ettiği Antalya'nın ve 19 ilçesinin tarih, kültür ve doğal zenginliği, tesisleri dijital platformda toplandı.

"Dijital dünya"da Antalya'nın gücünü artırmayı amaçlayan çalışmada, sadece tanıtım değil aplikasyon ve akıllı şehir uygulamaları da yer alacak. Kenti ziyaret edecek misafirlere önemli bir yol haritası sunması hedeflenen platform, İngilizce, Almanya, Rusça ve Türkçe dillerinde hizmet verecek.

Yaklaşık 9 aydır üzerinde çalışılan ve teknik altyapısı tamamlanan projenin turizme önemli katkı sunması bekleniyor.

"Antalya için bugünü milat kabul edebilirsiniz"

Vali Münir Karaloğlu, internet sitesinin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, turizmde satışların bireyselleştirilemediğini ve hala tur operatörleri üzerinden yapıldığını söyledi.

Dijital altyapı oluşturmadan bunu gerçekleştirme imkanı olmadığına işaret eden Karaloğlu, "Ziyaretçinin, otelini, ulaşım imkanını, kentteki aktiviteleri, ziyaret edeceği yerleri aynı adreste bulup temin edebileceği bir platforma ihtiyacımız vardı. Bu bir eksikti. Şehrin bu eksiğini ortak akılla gideriyoruz. Antalya için bugünü milat kabul edebilirsiniz." diye konuştu.

Dijital platformun yaşayan organizma olması gerektiğini bildiren Karaloğlu, portala anlık yeni veri girilmesinin önemli olduğunu, sitenin gelecekte de ticarileşmesi gerektiğini bildirdi.

Karaloğlu'nun Diyarbakır Valiliğine atanması

Diyarbakır Valiliğine atanması dolayısıyla veda konuşması da yapan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'da 4 yıl hep beraber olduk. Sıkıntılı günlerimiz de oldu, krizler de yaşadık ama bu şehirde problemleri, krizleri hep beraber, ortak akılla çözmeyi öğrendik. Belki ülkemizle ilgiliydi bazı krizler ama son kriz dünyanın ortak krizi. Bu krizden de çok çabuk çıkarız inşallah ülke ve şehir olarak, yeter ki uluslararası uçuşlar başlasın gerisi kolay. Hakkınızı helal edin."

Karaloğlu, Diyarbakır'ın da turizm şehri olduğuna dikkati çekerek kentin Antalya'nın turizmdeki tecrübesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de turizmle ilgili her ay toplantılar yaptıklarını, dijital platformun ortak akılla oluşturulduğunu, kentin artık dijital dünyada yer alacağını söyledi.

Toplantıda, dijital platform kapsamında organize edilen kampanyalar da anlatıldı.

Kaynak: AA