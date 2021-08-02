Son dakika haberi! Demre ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, yangına anında müdahale edildiğini söyledi.

Etkin bir çalışmayla yangının kısa sürede kontrol altına alındığını dile getiren Şatıroğlu, "Yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Risk oluşturacak bir durum söz konusu değil." dedi.

Şatıroğlu, bölge halkının da konuya çok duyarlı olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun