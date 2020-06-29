Son dakika haberleri | Antalya Muratpaşa drone yarış takımı kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Antalya Muratpaşa drone yarış takımı kuruldu

Son dakika haberine göre Antalya Muratpaşa drone yarış takımı kurulduMuratpaşa Belediyesi bir ilke imza atarak, kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımını kurdu.

29.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:20

Antalya Muratpaşa drone yarış takımı kuruldu

Muratpaşa Belediyesi bir ilke imza atarak, kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımını kurdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı törenle sertifikalarını alan 7 kişilik Pasha FPV Team, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın drone yarışçılarına da sahip. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımını kurdu. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın drone yarışçıları, Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu ve belediye çalışanları Reyhan Akkaya ve Zeynep Özlük'ün yer aldığı 7 kişilik Pasha FPV Team, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 100'üncü Yıl Spor Tesislerinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Başkan Uysal'ın da katıldığı tören, eğitmenler ve Pasha FPV Team'in gösteri drone uçuşlarıyla başladı. Gözlüklerini takan ve kumandalarını hazırlayan sporcular, bir anda inanılmaz hızla çıkan dronları engellerin arasından büyük ustalıkla çıkarırken, 'çok zor' denen manevraları tereddütsüz gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ 4'ÜNCÜ YILINDA Başkan Uysal, törende yarış eğitiminin yanı sıra drone başlangıç ve 'Kendin yap' eğitimi alan 27 kişiye sertifikalarını takdim ederken, drone teknolojisinin gelecekte Türkiye ve dünya ekonomisini şekillendireceğini belirtti. Başkan Uysal, Bizim dünyayla rekabet gücümüz olması lazım ama ne yazık ki yeterli eğitim yok. Teknoloji eğitimimiz yaygın ve örgün değil. Bilgisayarın başında cereyan eden ve eğlence dünyasına büyük oranda teslim olmuş durumdayız diye konuştu. Bu ortam içinde Muratpaşa Belediyesi olarak teknolojiyi, hayatı geliştirecek ve değiştirecek, dünyayla rekabet edecek düzeyde hayatın parçası haline getirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, O nedenle 4 yıldır teknoloji eğitimi veriyoruz dedi. DÜNYADA BİR İLK

TechDroneLeague kurucularından Can Tayfun, Pasha FPV Team'in dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Dünyada herhalde ilk defa bir kamu kuruluşu, Muratpaşa Belediyesi, bir drone yarış takımı kurdu diyen Tayfun, drone sporlarının dünyanın en hızlı gelişen sporlarından biri olduğunu söyledi. 150 ülkeden fazla ülkede her yıl 2 binden fazla yarış yapıldığını kaydeden Tayfun, Muratpaşa Belediyesi'nin 7 kişilik drone yarış takımına çok kısa bir zaman içinde kadınlar, engelliler ve çocuklar olmak üzere 3 yeni takım daha ekleneceğini söyledi. HER YIL BİN PİLOT YETİŞECEK

Bu süreçte yarış drone eğitiminin yanı sıra, 8 kişinin 'Drone başlangıç eğitmen eğitimi' aldığını anlatan Tayfun, Bu eğitimi alan 8 kişi, bir yıl içinde bin çocuğa drone eğitimi verecek. İkinci bir eğitim 'Do it yourself' dediğimiz 'Kendin yap' eğitimleri. Yarış dronları, formula arabaları, yarış arabaları gibi. Tek tek toplanıyor. Bu eğitimde, eğitmenlerimize dronları toplamayı öğrettik. Onlar da her yıl yaklaşık 200-250 çocuk ve gencimize kendi dronlarını toplamayı öğretecek diye konuştu. YARIŞ PİSTİ KURULUYOR

Muratpaşa Belediyesi'nin bu alandaki öncülüğünün çok güzel sonuçları olacağını kaydeden Tayfun, Her yıl bin pilot, 200-250 civarında kendin yap öğrencisi yetiştirmenin ve kurulacak yeni takımların yanı sıra Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 2 ay gibi sürenin sonunda kendi yarış pistine de sahip olacak dedi. Bu yarış pistinin de dünyada bir ilk olacağını aktaran Tayfun, İlk defa bir kamu kuruluşunun yarış pisti oluyor. Bu şu demektir, nasıl ki bir sporun gelişmesi için sporcu, malzeme ve tesis gerekirse Muratpaşa Belediyesi'nde hepsi var. Bundan sonra top Muratpaşa Belediyesi'nde, iyi pilotlar çıkacaktır şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Antalya Muratpaşa drone yarış takımı kuruldu

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Oğuzhan Koç Demet Akalın Safiye Soyman
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Antalya Muratpaşa drone yarış takımı kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 12:53:25. #1.14#
title