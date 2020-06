Son dakika haberleri | Antalya Muratpaşa drone yarış takımı kuruldu Son dakika haberine göre Antalya Muratpaşa drone yarış takımı kurulduMuratpaşa Belediyesi bir ilke imza atarak, kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımını kurdu.

Muratpaşa Belediyesi bir ilke imza atarak, kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımını kurdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı törenle sertifikalarını alan 7 kişilik Pasha FPV Team, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın drone yarışçılarına da sahip. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kamu kurumuna bağlı ilk drone yarış takımını kurdu. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın drone yarışçıları, Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu ve belediye çalışanları Reyhan Akkaya ve Zeynep Özlük'ün yer aldığı 7 kişilik Pasha FPV Team, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 100'üncü Yıl Spor Tesislerinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Başkan Uysal'ın da katıldığı tören, eğitmenler ve Pasha FPV Team'in gösteri drone uçuşlarıyla başladı. Gözlüklerini takan ve kumandalarını hazırlayan sporcular, bir anda inanılmaz hızla çıkan dronları engellerin arasından büyük ustalıkla çıkarırken, 'çok zor' denen manevraları tereddütsüz gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ 4'ÜNCÜ YILINDA Başkan Uysal, törende yarış eğitiminin yanı sıra drone başlangıç ve 'Kendin yap' eğitimi alan 27 kişiye sertifikalarını takdim ederken, drone teknolojisinin gelecekte Türkiye ve dünya ekonomisini şekillendireceğini belirtti. Başkan Uysal, Bizim dünyayla rekabet gücümüz olması lazım ama ne yazık ki yeterli eğitim yok. Teknoloji eğitimimiz yaygın ve örgün değil. Bilgisayarın başında cereyan eden ve eğlence dünyasına büyük oranda teslim olmuş durumdayız diye konuştu. Bu ortam içinde Muratpaşa Belediyesi olarak teknolojiyi, hayatı geliştirecek ve değiştirecek, dünyayla rekabet edecek düzeyde hayatın parçası haline getirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, O nedenle 4 yıldır teknoloji eğitimi veriyoruz dedi. DÜNYADA BİR İLK

TechDroneLeague kurucularından Can Tayfun, Pasha FPV Team'in dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Dünyada herhalde ilk defa bir kamu kuruluşu, Muratpaşa Belediyesi, bir drone yarış takımı kurdu diyen Tayfun, drone sporlarının dünyanın en hızlı gelişen sporlarından biri olduğunu söyledi. 150 ülkeden fazla ülkede her yıl 2 binden fazla yarış yapıldığını kaydeden Tayfun, Muratpaşa Belediyesi'nin 7 kişilik drone yarış takımına çok kısa bir zaman içinde kadınlar, engelliler ve çocuklar olmak üzere 3 yeni takım daha ekleneceğini söyledi. HER YIL BİN PİLOT YETİŞECEK

Bu süreçte yarış drone eğitiminin yanı sıra, 8 kişinin 'Drone başlangıç eğitmen eğitimi' aldığını anlatan Tayfun, Bu eğitimi alan 8 kişi, bir yıl içinde bin çocuğa drone eğitimi verecek. İkinci bir eğitim 'Do it yourself' dediğimiz 'Kendin yap' eğitimleri. Yarış dronları, formula arabaları, yarış arabaları gibi. Tek tek toplanıyor. Bu eğitimde, eğitmenlerimize dronları toplamayı öğrettik. Onlar da her yıl yaklaşık 200-250 çocuk ve gencimize kendi dronlarını toplamayı öğretecek diye konuştu. YARIŞ PİSTİ KURULUYOR

Muratpaşa Belediyesi'nin bu alandaki öncülüğünün çok güzel sonuçları olacağını kaydeden Tayfun, Her yıl bin pilot, 200-250 civarında kendin yap öğrencisi yetiştirmenin ve kurulacak yeni takımların yanı sıra Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 2 ay gibi sürenin sonunda kendi yarış pistine de sahip olacak dedi. Bu yarış pistinin de dünyada bir ilk olacağını aktaran Tayfun, İlk defa bir kamu kuruluşunun yarış pisti oluyor. Bu şu demektir, nasıl ki bir sporun gelişmesi için sporcu, malzeme ve tesis gerekirse Muratpaşa Belediyesi'nde hepsi var. Bundan sonra top Muratpaşa Belediyesi'nde, iyi pilotlar çıkacaktır şeklinde konuştu.

