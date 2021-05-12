Son dakika haberleri... Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Son dakika haberleri... Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerinde dualar okudu.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerinde dualar okudu.

Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte, ziyaret öncesi çalışma yapıldı. Belediye ekiplerince mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Şehitlik etrafına bayraklar asıldı, mezarların başında yer alan Türk bayrakları yenilendi.

Kabirlerin arasında sosyal mesafeye uygun şekilde tabureler yerleştirildi.

Müftülük görevlilerince de ziyarete gelen ailelerin talepleri doğrultusunda mezarların başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Erken saatlerden itibaren kabirleri ziyarete gelen şehit aileleri, dualar okudu, mezarlara çiçek bıraktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şehir Yeni ve Eski mezarlıklarında bulunan şehitlikte ekiplerce temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dualar okudu.

Isparta'da Garnizon Şehitliğine, Burdur'da da kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe gidenler, dua okudu, kabirlere çiçek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçaklayan şahıs: Yaşananları hatırlamıyorum
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçaklayan şahıs: Yaşananları hatırlamıyorum
Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti
Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:15:09. #1.14#

title