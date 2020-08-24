Son dakika haberleri | ANTALYA Makilik alandaki yangında 5 ahır ile römork ve zirai aletler yandı Son dakika habere göre Makilik alandaki yangında 5 ahır ile römork ve zirai aletler yandıANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 5 ahır ile içerisindeki buğday ve saman balyalarıyla römork ve zirai aletler yandı.

Makilik alandaki yangında 5 ahır ile römork ve zirai aletler yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 5 ahır ile içerisindeki buğday ve saman balyalarıyla römork ve zirai aletler yandı. Yangın sırasında vatandaşlar havadan su atan helikoptere yardımcı olmaya çalıştı. Ahırı yanan Senem Okudan ise "Buğdayımı kurtarın" diye bağırdı.

Serik'e bağlı Nebiler Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 1 helikopter, 7 itfaiye ve arazöz ile 20 personel müdahale etti.

Yangında makilik alan tamamen yanarken zeytin ağaçları da hasar gördü. Vatandaşlar helikoptere su dökeceği yeri işaret etmeye çalıştı. Bu sırada ahırı yanan Senem Okudan, ahırın yanında bulunan buğdayının kurtarılması için çırpınarak, "Buğdayımı kurtarın" diye bağırdı.

Yangın evlere sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında Kerim ve Tahsin Gümüş kardeşlerin 2 ahırı ve İbiş Cesur'unkiyle birlikte 5 ahır, içerisinde bulunan buğday ve saman balyaları ile römork ve zirai aletler tamamen yandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA