Son dakika haberleri! ANTALYA Jandarmadan kadınlar günü videosu

Hiç kadın cinayetinin işlenmediği ilimizde erkeklere çiçek dağıtıldı

Kadınlar Günü paylaşımına tepkilerin çığ gibi büyüdüğü İmamoğlu geri adım atmadı

Aleyna'nın Acun Ilıcalı'dan 8 bölümlük dizi için aldığı para dudak uçuklattı

Söyleyecek söz yok! Görüntü bugün yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kaydedildi

Bir son dakika haberine göre Jandarmadan kadınlar günü videosuAntalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video hazırlandı.