Son dakika haberleri! ANTALYA Jandarmadan kadınlar günü videosu
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Son dakika haberleri! ANTALYA Jandarmadan kadınlar günü videosu

08.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:10

Bir son dakika haberine göre Jandarmadan kadınlar günü videosuAntalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video hazırlandı.

Jandarmadan kadınlar günü videosu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video hazırlandı. Videoda, jandarma personeli 15 kadın yer aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde yer alan Asayiş, JAK, Komando Bölük Komutanlığı, İl Jandarma Karargahı, Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü emrinde görevli 15 kadın personelin katılımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar günü videosu hazırlandı. Kentin tarihi yerlerinde çekilen videoda, jandarmada görevli kadın personelin atış talimi, denetim yaptığı anlar görüntülere yansıdı.

Son dakika haberleri! ANTALYA Jandarmadan kadınlar günü videosu
Son dakika haberleri! ANTALYA Jandarmadan kadınlar günü videosu
Son dakika haberleri! ANTALYA Jandarmadan kadınlar günü videosu
Son dakika haberleri! ANTALYA Jandarmadan kadınlar günü videosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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