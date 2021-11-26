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Son dakika haberleri: Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye'de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye'de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu

Son dakika gelişmesine göre Antalya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timleri Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise az sayıda akredite edilen olay yeri inceleme timleri arasına girdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timleri Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise az sayıda akredite edilen olay yeri inceleme timleri arasına girdi.

Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadelede önemli bir yere sahip olan olay yeri inceleme timlerinin, ulusal ve uluslararası platformlarda yeterliliğinin, geçerliliğinin, görünürlüğünün ve etkinliğinin sağlanması amacıyla, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca Türk Akreditasyon Kurumuna başvuru süreci başlatıldı. Bu kapsamda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi projeye dahil edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, denetim süreci tamamlanan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timleri Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise az sayıda akredite edilen olay yeri inceleme timleri arasına girdi.

Antalya İl jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timleri İSO/ İEC 17020 şartlarını karşılayan olay yeri inceleme süreçleri ile Avrupa modeli oluşturmayı ve olay yeri inceleme süreçleri hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye'de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu

Son dakika haberleri: Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye'de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu

Son dakika haberleri: Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye'de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu

Son dakika haberleri: Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye'de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu

Son dakika haberleri: Antalya İl Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, Türkiye'de ilk akredite olay yeri inceleme timi oldu

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