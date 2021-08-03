Son dakika haberleri: Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri: Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti.

Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken, alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi.

Bazı bölümlerde yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde de söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, AA muhabirine, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevlerin yol kenarında da etkili olduğunu belirten Özbilgi, "Gündoğmuş-Antalya kara yolunun bir tarafında alevler etkili olmuştu, ulaşımda tedbir almıştık. Bir süre kontrollü geçiş sağladığımız Gündoğmuş-Antalya kara yolu tamamen ulaşıma açıldı. Yolu trafiğe hiç kapatmamıştık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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