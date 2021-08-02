Son dakika haberleri... Antalya'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için 3 arazöz ve uzman ekipler Pendik'ten yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için 3 arazöz ve uzman ekipler Pendik'ten yola çıktı

Son dakika haberleri... Antalya'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için 3 arazöz ve uzman ekipler Pendik'ten yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da etkili olan ve tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Pendik Belediyesi kolları sıvadı.

Antalya'da etkili olan ve tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Pendik Belediyesi kolları sıvadı. Pendik Belediyesi'ne bağlı 3 arazöz ve uzman ekipler, yangını söndürme çalışmalarında görev almak amacıyla Antalya'ya doğru yola çıktı. Dün akşam saatlerinde Pendik'ten Antalya'ya yola çıkan arazöz ve uzman ekiplerin yolculuğu havadan görüntülendi.

Antalya Manavgat'ta Çarşamba günü öğleden sonra başlayan orman yangınlarına saatler ilerledikçe yenileri eklendi, 90'dan fazla yerden alevler yükseldi. Faklı noktalarda çıkan yangınlar nedeniyle hem ormanlar hem de vatandaşın canı yandı.

Pendik Belediyesi de Antalya'da çıkan yangınları söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in talimatıyla 3 arazöz aracı ve uzman ekipler yangınları söndürme çalışmalarına destek için görevlendirildi. 3 arazöz ve uzman ekipler, yangınlara edilen müdahaleye katkı sağlamak amacıyla dün akşam saatlerinde Pendik'ten Antalya'ya doğru yola çıktı.

Yangınları söndürme çalışmalarına destek için Pendik'ten Antalya'ya yola çıkan 3 arazöz ve uzman ekiplerin yolculuğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Tanju Özcan Haydar Aliyev Fahrettin Altun
Magazin Düm Tek Tek Yusuf Güney Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Muslera Burak Elmas Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Antalya'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için 3 arazöz ve uzman ekipler Pendik'ten yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:17:55. #1.15#

title