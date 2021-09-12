Son dakika haberleri | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kadriye Mahallesi'ndeki bir villaya baskın düzenleyen polis ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, bir miktar kokain, esrar, Hint keneviri ve özel yapım ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili E.D. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

 Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Amelia Hamlin Gülşen Müge Anlı Haluk Levent
Spor Marcao Burak Yılmaz Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 18:14:38. #1.12#