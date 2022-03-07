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Son dakika haberleri... Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

AA, Servet Tümer - Güncel
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Son dakika haberleri... Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Göreve giden polis aracı ile Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 NS 555 plakalı otomobil çarpıştı.

Kontrolden çıkan polis aracı, karşı yolun kaldırımında durdu.

Kazada yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

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