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Antalya'daki silahlı driftli magandalar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde düğün sonrası araçlarıyla önce drift atıp sonra tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş eden 3 maganda yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düğün sonrası araçlarıyla önce drift atıp sonra tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş eden 3 maganda yakalandı. Haklarında genel ve trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulmasından işlem yapılan şüphelilerden birine drift yapmaktan 6 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Dün gece saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde çekilen driftli silahlı görüntüler tepkilere neden oldu. Akşam saatlerindeki bir düğünün ardından konvoy yapan bazı araç sürücüleri, mahalle aralarında drift attı. Apartmanların arasında dolaşan grup, bununla da yetinmeyip araçlardan tabancayla, bazıları da otomobillerden inip havaya pompalı tüfekle defalarca ateş etti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.

Görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerdeki elinde pompalı tüfek ile havaya ateş eden K.A. otomobil içerisinden havaya doğru ateş eden A.T. lüks araç ile drift yapan İ.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. K.A., A.T. ve drift yapan İ.Ç. olayda kullandıkları silahlar ile birlikte yakalanarak haklarında, Genel Güvenliğin ve Trafik Güvenliğinin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından adli işlem başlatıldı.İ.Ç'ye ayrıca drift yapmaktan toplamda 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

(İsa Akar/İHA)

Antalya'daki silahlı driftli magandalar yakalandı

Antalya'daki silahlı driftli magandalar yakalandı

Antalya'daki silahlı driftli magandalar yakalandı

Antalya'daki silahlı driftli magandalar yakalandı

Antalya'daki silahlı driftli magandalar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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