Son dakika haberleri... Antalya'daki fabrika yangını söndürüldü Son dakika haberleri... Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (AOSB) Ali Bahar, tarım kimyasalları ve gübre fabrikasında başlayan yangında yaralanma ve can kaybının olmadığını, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (AOSB) Ali Bahar, tarım kimyasalları ve gübre fabrikasında başlayan yangında yaralanma ve can kaybının olmadığını, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

AOSB Başkanı Ali Bahar, saat 19.30'da tarım kimyasalları ve gübre fabrikasında başlayan yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bahar, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım kimyasalları ve gübre fabrikasında başlayan yangında yaralanma ve can kaybının olmadığını söyledi. Fabrikada patlama riskinin olmadığını ve yangının kontrol altına alındığını kaydeden Bahar, "Patlama riski falan yok soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok kısa zamanda yangını kontrol altına aldık. Büyükşehir Belediyesi ve OSB'nin itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Yangın kontrol altında" dedi.

Ali Bahar, yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmalarının ardından belirleneceğini bildirdi.

Öte yandan yangının başlamasıyla birlikte çok sayıda çalışan fabrikanın dışına çıktı. Güvenli bölgeye çıkan işçilerin hepsinin ayran içtikleri görüldü. Jandarma ekipleri yaşanabilecek herhangi bir patlama olayına karşı bölgede güvenlik önlemi aldı ve bölgeye giriş çıkışı yasakladı. 2 saatlik bir çalışmayla yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmanın sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA