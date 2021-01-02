Son dakika haberleri | Antalya'da yürüyüş sırasında rahatsızlanan Rus turist öldü
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Son dakika haberleri | Antalya'da yürüyüş sırasında rahatsızlanan Rus turist öldü

02.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:06
Son dakika haberleri | Antalya'da yürüyüş sırasında rahatsızlanan Rus turist öldü

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist, yürüyüş sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist, yürüyüş sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Tatil için ilçeye gelen Rus vatandaşı Mikhail Budyansky (60), Kızılalan mevkisinde arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra rahatsızlanan Budyansky yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, turistin öldüğünü belirledi.

Rıs turistin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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