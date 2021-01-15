Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç ile Metro turizm firmasına ait 34 UYA 82 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bölgeye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu