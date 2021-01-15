Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

15.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:00

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç ile Metro turizm firmasına ait 34 UYA 82 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bölgeye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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