Son dakika haberleri | Antalya'da yol kenarında alev alan araçtan çıkan kıvılcımlar makilik alanda yangına neden oldu
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Son dakika haberleri | Antalya'da yol kenarında alev alan araçtan çıkan kıvılcımlar makilik alanda yangına neden oldu

Son dakika haberleri | Antalya'da yol kenarında alev alan araçtan çıkan kıvılcımlar makilik alanda yangına neden oldu
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarında alev alan kamyondan sıçrayan kıvılcımlar, makilik alanda yangına yol açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarında alev alan kamyondan sıçrayan kıvılcımlar, makilik alanda yangına yol açtı.

Serik Belediyesine ait 07 YAA 16 plakalı kamyon arızalanınca D-400 kara yolu Dikmen Kavşağı mevkisinde yol kenarına çekildi.

Bu sırada kendiliğinden alev alan kamyondan çıkan kıvılcımlar, makilik alana sıçradı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibince söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, 8 dönüm makilik alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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