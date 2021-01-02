Son dakika haberleri! Antalya'da yılbaşı gecesi havaya ateş eden kişi yakalandı
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Son dakika haberleri! Antalya'da yılbaşı gecesi havaya ateş eden kişi yakalandı

02.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:41
Son dakika haberleri! Antalya'da yılbaşı gecesi havaya ateş eden kişi yakalandı

Son dakika haberi: Antalya'da yılbaşı akşamı havaya ateş eden kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da yılbaşı akşamı havaya ateş eden kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak'ta Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde havaya ateş edilmesi ve havai fişek atılması olayları ile ilgili yapılan kamera kaydı incelemesi sonucunda, S.T. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla av tüfeği ile birlikte gözaltına alındı. Ayrıca şüphelinin yanında bulunan ve havai fişek atan 3 kişinin de kimlikleri belirlendi.

Havaya ateş eden ve havai fişek atan 4 kişiye toplam 17 bin 908 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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