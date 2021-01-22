Son dakika haberleri! Antalya'da yaşlı kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili aranan ikinci şüpheli de yakalandı
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Son dakika haberleri! Antalya'da yaşlı kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili aranan ikinci şüpheli de yakalandı

22.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:43
Son dakika haberleri! Antalya'da yaşlı kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili aranan ikinci şüpheli de yakalandı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde 85 yaşındaki kadını evinde darbederek öldürdükleri iddiasıyla aranan şüphelilerden ikincisi de yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 85 yaşındaki kadını evinde darbederek öldürdükleri iddiasıyla aranan şüphelilerden ikincisi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Şadiye Öztürk'ün katil zanlısının yakalanmasının ardından eşkali belirlenen diğer şüpheli S.D'nin de yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi.

Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olay

Emek Mahallesi'nde apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Şadiye Öztürk, komşuları tarafından 19 Ocak'ta evinde ölü bulunmuş, başında kan olan yaşlı kadının evindeki eşyanın dağınık olduğu görülmüştü.

Adli Tıp Kurumunca yapılan ilk incelemede yaşlı kadının başına aldığı darbe sonucu öldüğü saptanmış, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri iki şüphelinin eşkalini belirlemişti.

Zanlılardan H.K. dün Alanyalı Camisi'nin tuvaletinde Yunus timlerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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