Son dakika haberleri... Antalya'da uzaklaştırma kararına rağmen eve girmeye çalışan eski eş gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Antalya'da uzaklaştırma kararına rağmen eve girmeye çalışan eski eş gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Antalya'da uzaklaştırma kararına rağmen eve girmeye çalışan eski eş gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'da eski eşini darbettiği gerekçesiyle hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal eden şüpheli, yakalandı.

Antalya'da eski eşini darbettiği gerekçesiyle hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal eden şüpheli, yakalandı.

Kepez ilçesinde eski eşi Dilek G'yi darbettiği iddiasıyla hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verilen A.O, gece saatlerinde eve girmek istedi.

Bekçilerin kendisini fark ettiğini görünce kaçan A.O, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

A.O'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dilek G, A.O'nun yakalanmış olmasının güzel bir gelişme olduğunu, tutuklanmasını istediğini söyledi.

İddiaya göre Dilek G, 31 Mayıs'ta Kepez ilçesindeki evinde eski eşi A.O. tarafından darbedilmiş, darp raporu alan Dilek G. şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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