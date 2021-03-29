Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda K.P. ve G.S.H. yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerindeki aramada, bir miktar esrar ve Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan K.P, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, adliyeye sevk edilen G.S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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