Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Son dakika güncel haberine göre Antalya'da bir kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri polis kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da bir kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri polis kamerasınca kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde saklanan uyuşturucunun satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 58 paket eroin ve 300 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Gazetecilerle paylaşılan operasyona ait görüntülerde, narkotik polislerinin eve girişi, şüpheliyi yakalaması, narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada ele geçirilenler yer alıyor. Kaynak: AA