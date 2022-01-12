Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli H.S, D.C. ve M.Y'nin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.S'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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