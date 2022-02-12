Son dakika haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA, Sinan Özmüş - Güncel
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Son dakika haber: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği ile evlerde yapılan aramada, 610 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B. ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Sinan Özmüş - Güncel