Son dakika haberleri! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hatipler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla E.Ö. (28) ve F.B'nin (29) bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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