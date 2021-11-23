Son dakika haberleri! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hatipler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla E.Ö. (28) ve F.B'nin (29) bulunduğu araçta arama yapıldı.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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