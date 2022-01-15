Son dakika haberleri! Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın İbradı, Manavgat ve Finike ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı, Manavgat ve Finike ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

İbradı İlçe Jandarma ile Akseki 23. JASAT Tim Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Derebucak-İbradı kara yolunda şüpheli görülen araç durduruldu.

Araçta ve araç sürücüsü İ.A'nın üzerinde yapılan aramada 8 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat'ta 1 şüpheli yakalandı

Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında T.K'nın evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Finike'de uyuşturucu operasyonu

Finike'de de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.E'nin üzerine kayıtlı aracında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda D.E ile A.A, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 47 Galara 300 mg kapsül ele geçirildi.