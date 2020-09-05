Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 383 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 383 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 383 şüphelinin 39'u tutuklandı.

05.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:05

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 383 şüphelinin 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kent genelinde riskli bölgelerin tüm giriş ve çıkışları tutularak düzenlenen operasyonlarda 383 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 39'u tutuklandı.

Aramalarda 15 kilo 790 gram esrar, 16 hassas terazi, tabanca, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 722 lira, 410 avro ve 1900 dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılarının kullandığı belirlenen 610 araca 742 bin 423 lira ceza kesildi, 84 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda kontrol edilen 21 bin 755 kişiden 231'ine adli işlem yapıldı, aranan 23 kişi yakalandı.

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Son dakika haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 383 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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