Son dakika haberleri! Antalya'da Ukraynalı turist otel odasında hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Antalya'da Ukraynalı turist otel odasında hayatını kaybetti

02.11.2020 00:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:32
Son dakika haberleri! Antalya'da Ukraynalı turist otel odasında hayatını kaybetti

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Ukraynalı turist kaldığı otelin odasında yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Ukraynalı turist kaldığı otelin odasında yaşamını yitirdi.

Okurcalar Mahallesi'nde tatil yapan Ukraynalı Oleg Tatarchenko (54), kaldığı otelin odasında aniden fenalaştı. Haber verdiği otel yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Ekipleri müdahalesine rağmen Tatarchenko yaşamını yitirdi.

Ukraynalı turistin cesedi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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