Son dakika haberleri | Antalya'da üçüncü derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması durduruldu
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Son dakika haberleri | Antalya'da üçüncü derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması durduruldu

13.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:30
Son dakika haberleri | Antalya'da üçüncü derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması durduruldu

Son dakika gündem haberi... Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, üçüncü derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması, belediye ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, üçüncü derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması, belediye ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

İhbar üzerine Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde bir otele gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye ekipleri, üçüncü derece sit alanı olan bölgede kaçak yapılar inşa edildiğini tespit etti.

Ekipler, tutanak düzenleyerek çalışmaları durdurdu.

Bölgeye gelen mahalle sakinleri de işçilere ve otel yetkililerine tepki gösterdi.

Öte yandan, daha önceki hafta sonu kısıtlamasında da kaçak inşaat yapıldığı gerekçesiyle aynı otel hakkında tutanak düzenlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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