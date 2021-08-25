Son dakika haberleri... Antalya'da üç otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'da üç otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Antalya'da üç otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında üç otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında üç otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Uğuz yönetimindeki 48-SGF-4 yabancı plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkisinde, Mustafa Danabaş idaresindeki 16 JK 216 plakalı otomobil, ardından da Polat Akkan'ın kullandığı 34 BLF 648 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Hasan Uğuz ve yanındaki Mustafa Ciğer ile 34 BLF 14 plakalı araçta bulunan Gülçin Akkan ve Beren Zişan Akkan yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğuz ile Ciğer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Arda Güler Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Antalya'da üç otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:10:31. #1.15#

title