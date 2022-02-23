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Son dakika haberleri | Antalya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberleri | Antalya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çok miktarda kaçak tütünün bir ev ve kamyonette depolandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan aramalarda, 27 bin 760 doldurulmuş makaron, 3 milyon 543 bin 600 boş makaron ve 251 kilogram tütüne ekipler tarafından el konuldu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

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