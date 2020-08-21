Son dakika haberleri | Antalya'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son dakika haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
21.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:24
Antalya'nın Kaş ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Yıldırım'ın (60) kullandığı plakasız traktör, Yayla Palamut Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Kaynak: AA