Son dakika haberleri... Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte bir grubun silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edildi.
"Tırpan" operasyonu kapsamında ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 silah atölyesinde 17 tabanca, dönüştürülmesi için bulundurulduğu belirlenen 62 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile tabanca yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan biri, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet