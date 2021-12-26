Son dakika haberleri... Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Antalya'da
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte bir grubun silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edildi.

"Tırpan" operasyonu kapsamında ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 silah atölyesinde 17 tabanca, dönüştürülmesi için bulundurulduğu belirlenen 62 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile tabanca yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan biri, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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