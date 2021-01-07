Son dakika haberleri... Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:22
Son dakika haberleri... Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Antalya'nın Serik ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Ketenci idaresindeki 34 DC 5895 plakalı otomobil, Antalya-Serik kara yolu Dikmen Kavşağı'ndaki alt geçitte, sürücüsü öğrenilemeyen 35 ABK 993 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Sergen Altıntaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hafif yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ketenci'nin tedavisi sağlık ekiplerince ayakta yapıldı.

Sergen Altıntaş'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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