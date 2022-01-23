Son dakika haberleri! Antalya'da tarihi eser operasyonunda lahit ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler Y.F. ve İ.C'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen depoya düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.